Бесплатно и без записи: жителям Калининградской области предложили проверить здоровье в выходной, если в будни не до врачей

В субботу, 23 мая, жители Калининградской области смогут пройти бесплатную диспансеризацию в любой городской поликлинике. Об этом пишут в телеграм-канале регионального минздрава.

На акции «Здоровье выходного дня» жители смогут пройти обследования для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний. Медики также уделят внимание репродуктивному здоровью. Для посетителей подготовили осмотры, лекции, профилактические беседы и консультации специалистов.

«Мы ставим перед собой задачу увеличить охват населения профилактикой, поскольку забота о здоровье и раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия, — подчеркнул глава регионального минздрава Сергей Дмитриев. — Особенно хотим акцентировать на этом внимание работающего населения, тех, кому не всегда удобно приходить в поликлинику в будние дни».

В этом году «Здоровье выходного дня» будут проводить по субботам раз в месяц. Следующие даты — 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря. Профилактический осмотр и диспансеризация бесплатны. В Калининграде провериться можно в любой поликлинике независимо от места прикрепления, а в медучреждениях области, включая фельдшерско-акушерские пункты, — по их рабочему расписанию.