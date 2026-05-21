Туман и температурные качели: прогноз погоды в Калининграде и области на 21 мая

В четверг, 21 мая, после ночного тумана видимость в некоторых местах региона может упасть ниже 200 метров. Днём снова сохранится резкий перепад температур между морем и востоком области, передают специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» в своём телеграм-канале.

Утром в Калининграде и большей части региона потеплеет до +17...+20, на побережье — до +14...+17. Существенных осадков не прогнозируют: небо будет практически ясным или переменно облачным. Ближе к полудню в континентальной части области возможны короткие небольшие дожди.

Днём в Калининграде и большинстве районов ожидается +18...+21, на востоке — до +22...+24. У моря останется прохладнее: около +12...+16, а во второй половине дня из-за дымки и тумана температура может опуститься до +11...+14.

К вечеру похолодает: на закате будет +12...+15, ближе к полуночи — +7...+10. В прибрежной зоне ожидается +8...+11, местами снова возможен сильный туман.

Ветер ночью будет слабым и переменным, днём и вечером — преимущественно северо-западным, 4–9 м/с. Порывы могут достигать 10–11 м/с. Атмосферное давление составит 766–767 мм ртутного столба.