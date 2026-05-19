В Госдуме связали начавшиеся в России ядерные учения с угрозами Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Манёвры российских ядерных сил могут быть ответом на недружественные действия Запада. Об этом, ссылаясь на заявление главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, пишет «Парламентская газета» во вторник, 19 мая.

По данным Wirtualna Polska, Париж и Варшава запланировали совместную авиационную тренировку над Балтийским морем. С польской стороны задействуют ВВС, с французской — самолёты с учебными имитаторами ядерных боезарядов. Сценарий предусматривает удары по целям на территории России, включая Калининград и Санкт-Петербург.

«В военной практике есть общепринятая тенденция — не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнёры проводят подобные, с позволения сказать, мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием: мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется «поразить». Ведь неизвестность, как, я думаю, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз», — отметил Картаполов.

Нынешние манёвры парламентарий назвал «достаточно знаковыми и серьёзными». По его словам, такую оценку объясняют масштаб учений, широкий круг поставленных задач и использование современных образцов военной техники.