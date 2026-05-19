Почему не газ: Дятлова объяснила выбор дизельных автобусов для Калининграда

Дизельные автобусы дешевле в эксплуатации, именно поэтому город закупает именно их, а не машины на более экологичном газомоторном топливе. Об этом во вторник, 19 мая, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время прямой линии во «ВКонтакте», отвечая на вопрос одного из жителей.

По словам сити-менеджера, при выборе автобусов власти оценивают не только стоимость самой техники, но и дальнейшие расходы на обслуживание. Газомоторная техника требует решения множества задач: организация специальных гаражей, ремонтных цехов, сертификации, специального оборудования и подготовки персонала.

Дятлова отметила, что город старается максимально выполнять ремонт силами «Калининград-ГорТранса», не передавая его на аутсорсинг. С газомоторными автобусами это было бы сложнее и дороже.

Сити-менеджер прокомментировала распространённое мнение, что дизель якобы серьёзно вредит экологии. По её словам, новая техника соответствует современным требованиям.

«Транспорт, который закупается сегодня, — это Евро-5. Это такой тип двигателя, где по экологическим нормам идёт минимальное количество выброса СO₂ в атмосферу», — заявила глава администрации.

По словам Дятловой, вся техника, которую закупает город, относится к самому последнему в России экологическому классу. В качестве примера она упомянула и 44 ЛиАЗа, приобретённых ранее.