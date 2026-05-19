В Калининграде переживающих за город людей больше, чем в других регионах, за счёт множества переехавших — эксперт

В Калининграде каждый десятый житель проявляет особую активность для развития города, среди таких людей много приезжих. Такое мнение в эфире видеопроекта «Дом Советов» высказал российский урбанист, эксперт по комплексному развитию территорий Святослав Мурунов.

«В Калининграде людей, переживающих за него, явно больше, чем в обычном городе, за счёт того, что большой приток переехавших, — подчеркнул Мурунов. — Калининград сейчас находится в такой фазе генезиса — всё меняется, застраивается, что-то появляется новое, исчезают какие-то артефакты, поэтому город бурлит в той степени, в которой он может бурлить. К сожалению, что такое быть горожанином, мало кто понимает. Потому что это же не обязательно декларация себя, что я горожанин. Это, конечно же, знание, понимание, как устроен город, городская политика, городские решения, городская экономика. И участие в этом. То есть фактически не просто переживание, а участие в этом. Вот форматов участия, кроме жалоб, каких-то сложных процедур, у горожан всё меньше, поэтому здесь, на мой взгляд, процентов десять физически жителей города пытаются проявлять свою активность по-другому. Это и персональные экскурсии, и какое-то участие в каких-то общественных движухах, и создание клубов и сообществ. Но проявление этой активности идёт».

По словам эксперта, горожан не так волнует комфортная городская среда, как более сложные вопросы.

«Работа, здравоохранение, «не знаю, что будет дальше», баланс интересов и так далее, — перечислил Святослав Мурунов. — Но мы, к сожалению, фиксируем, что развитие городского сообщества упирается в развитие городской политики. Городскую политику все боятся развивать. Вот на уровне базиса, когда действительно жители домов объединяются, когда жители районов выдвигают своих депутатов, все боятся это делать, потому что тогда систему принятия решений придётся очень усложнять. Придётся реально тогда готовить специалистов, реально делать городскую аналитику, реально тогда каждое решение согласовывать. В ситуациях кризиса всегда на это нет времени, желания, ресурсов, поэтому пока идёт как идёт. И в этом есть стратегические, конечно же, минусы, потому что теряется активность горожан, предпринимательская активность, люди начинают приспосабливаться, люди начинают пережидать сложные ситуации, они участвуют в них. И тем самым следующим поколением транслируется позиция таких выжидальщиков. Это такая позиция, при которой создать, например, какие-то действительно прорывные технологии либо действительно какие-то новые смыслы неимоверно сложно».