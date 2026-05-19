В Калининграде состоялась пресс-конференция депутатов Государственной думы от КПРФ Сергея Обухова и Ольги Алимовой

15 мая в Калининграде, в конференц-зале «Западная пресса», состоялась пресс-конференция на тему: «О работе фракции КПРФ в Государственной думе и задачах на предстоящие выборы». Во встрече приняли участие депутат Государственной думы, секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов, депутат Государственной думы Ольга Алимова, первый секретарь Калининградского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Калининградской области Максим Буланов, депутаты регионального парламента Евгений Ган и Артём Вертепов, а также жители Калининграда и представители общественных инициатив.

Главными темами пресс-конференции стали рост тарифов ЖКХ, проблемы образования и здравоохранения, закредитованность населения, жилищная политика, экологическая ситуация в регионе и предстоящие выборы.

Сергей Обухов раскритиковал планы повышения тарифов ЖКХ.

«Средняя пенсия сегодня около 25 тысяч рублей. Из них 7–8 тысяч люди отдают за коммунальные услуги», — заявил депутат.

По словам Обухова, КПРФ требует законодательно ограничить расходы семьи на жилищно-коммунальные услуги уровнем не более 10 процентов от совокупного дохода семьи, ввести мораторий на дальнейшее повышение тарифов и отменить пени за просрочку оплаты ЖКХ.

Отдельный блок выступления был посвящён образованию. Сергей Обухов заявил, что система ЕГЭ должна перестать быть безальтернативной, а школьники и абитуриенты должны получить право выбора между ЕГЭ и классическими экзаменами.

«У человека должно быть право выбора. Мы также настаиваем на повышении студенческих стипендий до 15–20 тысяч рублей и освобождении студентов-бюджетников от платы за общежития», — отметил он.

Значительная часть выступления касалась закредитованности населения. По словам Сергея Обухова, миллионы граждан фактически оказались в долговой зависимости от банков и микрофинансовых организаций.

«Больше половины зарплаты у многих людей уходит на выплаты по кредитам. Мы выступаем за запрет коллекторской деятельности, ликвидацию микрофинансовых организаций и кредитную амнистию для граждан, оказавшихся в долговой ловушке», — подчеркнул депутат.

Отдельно лидер федеральной делегации КПРФ остановился на вопросах пенсионной реформы. По его словам, партия продолжает добиваться возврата прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также Сергей Обухов сообщил, что депутаты КПРФ внесли законопроект о возвращении предпенсионерам права бесплатного проезда по всей стране.