В Калининграде состоялась пресс-конференция депутатов Государственной думы от КПРФ Сергея Обухова и Ольги Алимовой

15 мая в Калининграде, в конференц-зале «Западная пресса», состоялась пресс-конференция на тему: «О работе фракции КПРФ в Государственной думе и задачах на предстоящие выборы». Во встрече приняли участие депутат Государственной думы, секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов, депутат Государственной думы Ольга Алимова, первый секретарь Калининградского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Калининградской области Максим Буланов, депутаты регионального парламента Евгений Ган и Артём Вертепов, а также жители Калининграда и представители общественных инициатив.
Главными темами пресс-конференции стали рост тарифов ЖКХ, проблемы образования и здравоохранения, закредитованность населения, жилищная политика, экологическая ситуация в регионе и предстоящие выборы.
Сергей Обухов раскритиковал планы повышения тарифов ЖКХ.
«Средняя пенсия сегодня около 25 тысяч рублей. Из них 7–8 тысяч люди отдают за коммунальные услуги», — заявил депутат.
По словам Обухова, КПРФ требует законодательно ограничить расходы семьи на жилищно-коммунальные услуги уровнем не более 10 процентов от совокупного дохода семьи, ввести мораторий на дальнейшее повышение тарифов и отменить пени за просрочку оплаты ЖКХ.
Отдельный блок выступления был посвящён образованию. Сергей Обухов заявил, что система ЕГЭ должна перестать быть безальтернативной, а школьники и абитуриенты должны получить право выбора между ЕГЭ и классическими экзаменами.
«У человека должно быть право выбора. Мы также настаиваем на повышении студенческих стипендий до 15–20 тысяч рублей и освобождении студентов-бюджетников от платы за общежития», — отметил он.
Значительная часть выступления касалась закредитованности населения. По словам Сергея Обухова, миллионы граждан фактически оказались в долговой зависимости от банков и микрофинансовых организаций.
«Больше половины зарплаты у многих людей уходит на выплаты по кредитам. Мы выступаем за запрет коллекторской деятельности, ликвидацию микрофинансовых организаций и кредитную амнистию для граждан, оказавшихся в долговой ловушке», — подчеркнул депутат.
Отдельно лидер федеральной делегации КПРФ остановился на вопросах пенсионной реформы. По его словам, партия продолжает добиваться возврата прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также Сергей Обухов сообщил, что депутаты КПРФ внесли законопроект о возвращении предпенсионерам права бесплатного проезда по всей стране.
Одной из ключевых тем пресс-конференции стала жилищная проблема. Сергей Обухов отметил, что при высоких темпах строительства жильё остаётся недоступным для большинства жителей.
«Квартиры строятся, но не для простого человека. Ипотека под 20 процентов на 30 лет — это не решение жилищной проблемы, а долговая кабала», — заявил он.
В числе инициатив КПРФ были названы беспроцентные жилищные займы, бесплатное жильё для многодетных семей и предоставление бесплатной земли под жилищные кооперативы.
Депутат Государственной думы Ольга Алимова в своём выступлении подробно остановилась на специфике Калининградского региона. Также она затронула проблемы здравоохранения, кадрового дефицита и реформирования системы скорой помощи.
«Калининградская область требует особого подхода. Рост цен, логистика, транспорт, доступность товаров — всё это напрямую влияет на качество жизни людей», — сказала Алимова.
В конце встречи общественники подняли беспокоящий их вопрос неприятного запаха с производств рядом с жилой застройкой. Они также заявили о необходимости объективных проверок и защиты лесных насаждений.
Максим Буланов отметил, что фракция КПРФ в Законодательном собрании Калининградской области продолжит поднимать вопросы тарифов ЖКХ, социальной инфраструктуры, экологии и доступности жилья.
«Люди устали. Люди хотят нормальной жизни, доступного жилья, справедливых тарифов, качественной медицины и образования. Именно за это сегодня выступает КПРФ», — подчеркнули участники пресс-конференции.