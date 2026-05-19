Очередь в кассу занимают с ночи: калининградка неделю не может купить билеты на поезд в Москву

Калининградка впервые столкнулась с невозможностью приобрести билеты в Москву: у касс её встретили десятки таких же страждущих, а онлайн купить не получилось из-за сбоев программы. Об этом Мария рассказала «Клопс».

Каждый год калининградка с детьми ездит с пересадкой в столице к родне в Тверь. Билеты покупала за три месяца, и всегда без проблем. В этом году на её пути встали три огромные очереди, отстояв которые, женщина ушла ни с чем.

«Там какая-то сложная схема изобретена. Сначала надо отстоять огромную очередь, потом записываешься в тетрадочку, чтобы взять талон из автомата, и только потом ждёшь, чтобы попасть в кассу. Я была 38-й, хотя пришла на вокзал к семи утра. Многие дежурят там с глубокой ночи», — говорит Мария.

Взять билеты онлайн не получается уже несколько дней — программа выдаёт сбой за сбоем. Калининградка не оставляет надежду всё же купить их хотя бы на другие даты.

«Получается, что поезд сейчас единственный способ бюджетно съездить в «большую Россию», навестить родню. Не дай бог что-то случится — свободных мест в поезде нет, и билеты на самолёт, минимум тысяч по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их — большая удача», — сетует женщина.

Согласно данным сервиса Downdetector, во вторник, 19 мая, наблюдается умеренное количество жалоб на приложение и сайт РЖД. Люди сообщают, что невозможно купить билеты онлайн.

«Клопс» отправил запрос в КЖД с просьбой прокомментировать ситуацию.