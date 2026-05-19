Экс-глава калининградского ФКР не признал вину в нецелевом использовании средств (фото)

Средства, перечисленные жителями Калининградской области на капремонт, никогда не тратились на нужды ФКР. Об этом Олег Туркин, экс-руководитель фонда, заявил в Ленинградском районном суде Калининграда. В зале побывал корреспондент «Клопс».

Очередное заседание по уголовному делу состоялось во вторник, 19 мая, под председательством судьи Елены Зиминой. Виновным себя Олег Туркин не признал. В своей речи, произнесённой в зале суда, он неоднократно подчеркнул, что действовал исключительно в интересах своих сотрудников, организации и области в целом.

Бывший директор не отрицает, что фонд действительно оплачивал организацию развлекательных мероприятий, услуги такси, покупку цветов и подарков, как это инкриминирует ему сторона обвинения. Однако, по его словам, всё это происходило строго в рамках закона, и в основном финансировалось за счёт собственных доходов организации.

В частности, Олег Туркин объяснил, что субсидия, которую ФКР ежегодно получал из областного бюджета, покрывает реальные траты на административно-хозяйственную деятельность только на 80%. Дефицит руководство компенсировало, оказывая платные услуги. Например, сотрудники ФКР готовили на заказ проектную документацию, занимались консультированием. Сюда же шли пени и штрафы, полученные от недобросовестных подрядчиков.

Для каждого из двух источников дохода ежегодно составлялась отдельная смета. Там были расписаны все обычные повседневные потребности организации: от выплаты зарплаты до обеспечения персонала транспортом. Сметы официально утверждало правление фонда, куда входили представители областных министерств.

При этом средства, которые граждане перечисляли на капитальный ремонт своих домов, находились на отдельном счёте и в таких расходах вообще никак не участвовали. Тратить же на потребности ФКР деньги, полученные от коммерческой деятельности, по мнению Туркина, не возбранялось. Регулярный независимый аудит тоже нарушений не находил.

«Все оплаты, [упомянутые в уголовном деле], — отметил он, — проведены либо за счёт субсидии, либо за счёт коммерческих средств. Это не растрата и не сговор, а законно утверждённый механизм, нормальная работа.

Все спорные расходы я воспринимал как допустимую законную практику».

В том, чтобы тратить деньги именно таким образом, была, как подчеркнул Олег Туркин, насущная необходимость. К тому моменту, когда он возглавил ФКР, организация, по его словам, переживала тяжёлый кризис.