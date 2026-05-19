Экс-глава калининградского ФКР не признал вину в нецелевом использовании средств (фото)

Средства, перечисленные жителями Калининградской области на капремонт, никогда не тратились на нужды ФКР. Об этом Олег Туркин, экс-руководитель фонда, заявил в Ленинградском районном суде Калининграда. В зале побывал корреспондент «Клопс».
Очередное заседание по уголовному делу состоялось во вторник, 19 мая, под председательством судьи Елены Зиминой. Виновным себя Олег Туркин не признал. В своей речи, произнесённой в зале суда, он неоднократно подчеркнул, что действовал исключительно в интересах своих сотрудников, организации и области в целом.
Бывший директор не отрицает, что фонд действительно оплачивал организацию развлекательных мероприятий, услуги такси, покупку цветов и подарков, как это инкриминирует ему сторона обвинения. Однако, по его словам, всё это происходило строго в рамках закона, и в основном финансировалось за счёт собственных доходов организации.
В частности, Олег Туркин объяснил, что субсидия, которую ФКР ежегодно получал из областного бюджета, покрывает реальные траты на административно-хозяйственную деятельность только на 80%. Дефицит руководство компенсировало, оказывая платные услуги. Например, сотрудники ФКР готовили на заказ проектную документацию, занимались консультированием. Сюда же шли пени и штрафы, полученные от недобросовестных подрядчиков.
Для каждого из двух источников дохода ежегодно составлялась отдельная смета. Там были расписаны все обычные повседневные потребности организации: от выплаты зарплаты до обеспечения персонала транспортом. Сметы официально утверждало правление фонда, куда входили представители областных министерств.
При этом средства, которые граждане перечисляли на капитальный ремонт своих домов, находились на отдельном счёте и в таких расходах вообще никак не участвовали. Тратить же на потребности ФКР деньги, полученные от коммерческой деятельности, по мнению Туркина, не возбранялось. Регулярный независимый аудит тоже нарушений не находил.
«Все оплаты, [упомянутые в уголовном деле], — отметил он, — проведены либо за счёт субсидии, либо за счёт коммерческих средств. Это не растрата и не сговор, а законно утверждённый механизм, нормальная работа.
Все спорные расходы я воспринимал как допустимую законную практику».
В том, чтобы тратить деньги именно таким образом, была, как подчеркнул Олег Туркин, насущная необходимость. К тому моменту, когда он возглавил ФКР, организация, по его словам, переживала тяжёлый кризис.
Штат не был укомплектован, а за год сменились 38 из 55 сотрудников. Людей не устраивала низкая относительно рынка зарплата, очень тяжёлые условия работы и высокая нагрузка.
«Качество работы падало, доверие жителей страдало, — говорит Туркин. — Например, пятьсот домов ремонтировалось, а инженеров — пять-шесть человек. На каждого из них — до пятидесяти объектов по всем муниципалитетам области. Абонентский отдел — на восемь человек — триста тысяч лицевых счетов! Колоссальная нагрузка! При этом не хватало оргтехники и даже мебели».
Не имея возможности радикально расширить штат, предложить сотрудникам льготы и поднять зарплату, Туркин, как он утверждает, был вынужден искать другие пути мотивировать персонал. Таким выходом и стала разработанная и внедрённая им антикризисная программа, согласно которой проводились все «спорные мероприятия»: детские и спортивные праздники, корпоративы. Ради этого покупались подарки, оплачивались такси и банкеты.
«Это не было корыстью, — утверждает бывший директор. — Мотивация — одна из основных функций руководителя». По его словам, мера оказалась действенной. С текучкой удалось справиться, работать в ФКР стало престижнее. Объёмы капремонта удвоились, качество выросло. Жители области снова поверили фонду и даже делать взносы в него начали намного более добросовестно.
При этом расходы именно на антикризисную программу на общем фоне минимальны, считает Туркин. В пересчёте на каждого сотрудника инкриминируемые ему и другим фигурантам миллионы растраты — это всего лишь 1 300—1 600 рублей в месяц. За те четыре года, когда, по версии обвинения, Туркин и его подчинённые нарушили закон, фонд заработал на платных услугах порядка 50 млн рублей. А обороты в целом составили около 12 млрд.
«Вменяемые следствием девять миллионов рублей, которые были израсходованы не на цели регионального оператора, — это всего 0,01 процента от оборота ФКР», — заявил экс-руководитель.
Заслушав выступление Туркина, судья объявила перерыв в заседании. Рассмотрение дела продолжится 22 мая.
Кроме того, сторона защиты выступила с ходатайством, предлагая вернуть уголовное дело в прокуратуру в связи с нарушениями. Однако в этом адвокатам было отказано.
Редакция приводит цитаты выступления Олега Туркина в рамках его допроса в процессе судебного заседания. Окончательное решение относительно достоверности фактов, изложенных им, суд установит на финальном заседании во время вынесения приговора.
По версии стороны обвинения, с января 2020 по июнь 2024 года несколько сотрудников ФКР, которых объединил вокруг себя их руководитель, расходовали деньги нецелевым образом. Оплачивался на ремонт многоквартирных домов, а корпоративы, развлечения и поездки под видом рабочих семинаров. 14 мая фонд получил нового директора.