Одна из самых красивых волейболисток мира покинула калининградский «Локомотив»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Доигровщица Екатерина Пипунырова покидает калининградский «Локомотив» после двух сезонов в команде. Об этом «Клопс» сообщили в клубе.

Спортсменка уже простилась с коллегами и уехала из региона. По данным профильных волейбольных сообществ, Пипунырова продолжит карьеру в турецком «Зерене». Этот клуб выступает в чемпионате, где играет бывшая звезда «Локомотива» Эбрар Каракурт.

«Мы благодарим Катю за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. Катя, спасибо за твоё спокойствие, поддержку и внимание к деталям», — говорится в сообщении «Локомотива».

Екатерину Пипунырову называют одной из самых красивых волейболисток мира. В Калининграде она провела два успешных года. В составе «Локомотива» доигровщица стала чемпионкой России и обладательницей Кубка России в 2025 году.