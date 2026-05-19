В Балтийске открылся туристско-информационный центр, запуск которого задержал нерадивый подрядчик

В Балтийске начал работать туристско-информационный центр на улице Красной Армии, 2Г. Об этом глава муниципального округа Нина Фёдорова написала на своей странице во «ВКонтакте».

«Искренне рада, что мы успеваем к старту высокого туристического сезона. <...> Честно скажу: сроки открытия пришлось сдвинуть. Подрядчик выполнил не все работы качественно и в полном объёме. Мы принципиально не принимали объект до тех пор, пока каждый недочёт не был устранён. Сейчас все замечания позади, и центр готов встречать гостей», — написала чиновница.

Посетителям обещают информацию о Балтийском округе, экскурсионные программы и сувениры. В здании также оборудовали вместительный санузел. Представители центра уточнили, что туалет платный — 50 рублей, работает он с 9:00 до 21:00.

Фёдорова также отметила, что развитие туризма даёт рабочие места, поддерживает местный бизнес и пополняет бюджет. «Мы проделали непростую работу и теперь действительно готовы показать гостям наш прекрасный Балтийск с лучшей стороны», — добавила глава округа.