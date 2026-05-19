«Знай, что будешь делать завтра в девять утра»: состоялась деловая конференция Балтийского делового Клуба

Сергей Гоз.

Ссылка Балтийская деловая конференция в Калининграде в 2026 году звучала как групповая терапия для предпринимателей. Без разговоров о росте и «успешном успехе». Говорили о выгорании, страхах, релокации, коротких стратегиях и схлопывающихся рынках. В конференции приняли участие предприниматели и руководители компаний из разных регионов России. Всего площадку посетили более 110 участников. Первый день Балтийской деловой конференции прошёл в отеле «Редиссон» в формате выступлений и панельной дискуссии. Среди спикеров — Юрий Дергачёв, компания «Юринат», Андрей Быков, компания по остеклению фасадов, Денис Ерёменко, «Трио-Сервис» из Москвы, Андрей Мерзляков, создатель сети пекарен «Лев Бородинский», Елена Рушенцева и Эдуард Латыпов, основатель сети пансионов для пожилых людей и Председатель Совета директоров консультационной группы ТИМ.

Официальным партнером конференции выступил ПАО «Сбербанк».

«Залог успеха — молодая, голодная команда» Юрий Дергачёв назвал выступление «Незаконченный роман с бизнесом». И начал с признания: спустя 33 года в предпринимательстве ему всё ещё нравится то, чем он занимается. По словам Дергачёва, бизнес сегодня живёт на совершенно другой скорости, горизонт принятия решений резко сократился: «У нас есть стратегия — она рассчитана на один месяц». Отдельный блок выступления был посвящён людям внутри бизнеса. Дергачёв довольно жёстко высказался о необходимости обновления команды и кадровых изменений: «Менять команду — значит давать ускорение бизнесу. Не нужно бояться. Залог успеха — молодая, голодная команда. Когда глаза горят, шансы есть». Он признал, что через пять-семь лет многие сотрудники и руководители выгорают, а без «свежей крови» компаниям сложно двигаться дальше. Ещё жёстче прозвучала мысль о закрытии неработающих проектов: «Если бизнес не работает шесть месяцев, его нужно закрывать», — отметил Дергачёв.

«Когда перестаёшь бояться» Одним из самых эмоциональных выступлений конференции стала речь Андрея Быкова, основателя «ЕАГ ИНЖИНИРИНГ». Тема «Принятие стратегических и инвестиционных решений в условиях неопределённости» довольно быстро ушла за пределы экономики и управления. Быков рассказывал о переезде бизнеса из Калининграда в Санкт-Петербург, жизни между странами и городами, страхе, семье и честности. Вспоминал, как работал над проектом в США, потом девять лет жил в Варшаве и однажды услышал главный, по его мнению, вопрос для любого предпринимателя: что действительно необходимо, чтобы начать бизнес? Идею можно подсмотреть. Деньги — найти. Технологии — купить или позаимствовать. Связи — наработать. Но главный фундамент бизнеса, уверен Быков, — согласие семьи: «Ведь собственный бизнес — это бессонные ночи, отсутствие денег и оторванность от близких». Из калининградской команды в 30 человек вместе переехали в Питер пятеро: «Те, кто поехал, поехал не за деньгами — они поверили в меня. Те, кто остался, — не предатели. Они выбрали стабильность, и это нормально». Много говорил Быков и о внутреннем состоянии предпринимателя. По его словам, в кризис главным активом становятся вовсе не здания и оборудование: «Паника разрушает аналитику. Страх блокирует креативность. Я называю это капиталом покоя. Главное — понимать, что ты будешь делать завтра в девять утра». Признался, что после переезда в Петербург понял: старые правила нельзя переносить в новый город. А главным индикатором успеха называет чувство, когда перестаёшь бояться. «Желаю вам смелости принимать неправильные решения и не винить себя за это».

«Мёртвую лошадь качать адреналином нет смысла» Денис Ерёменко, основатель компании «ТРИО-СЕРВИС» и создатель первого в России производства полимерно-композитных баллонов, говорил уже о другой стороне кризиса — цифрах, каналах продаж и рыночной трансформации. Он признался, что за 14 лет в бизнесе впервые столкнулся с ситуацией, когда прежняя модель, годами приносившая результат, перестала работать. По его словам, сильнее всего компания ощутила падение B2B-сегмента: снизилась платёжеспособность, выросла дебиторская задолженность, а часть рынка буквально исчезла: «Огромный кусок рынка схлопнулся». При этом маркетплейсы, несколько лет назад казавшиеся спокойным и перспективным каналом продаж, превратились в высококонкурентную среду — «красный океан». Ерёменко рассказал, что многие игроки начали демпинговать, пытаясь сохранить выручку, но далеко не все пережили эту стратегию. Дополнительным ударом для отрасли стало развитие газификации: если населённые пункты подключают газ, необходимость в баллонах исчезает. Предприниматель несколько раз возвращался к мысли о важности человеческих отношений в бизнесе: «Сейчас такое время, когда хорошие люди работают с хорошими людьми». По его словам, особенно в B2B-секторе критично личное взаимодействие с клиентами и постоянное понимание того, что происходит на рынке. «Каналы продаж трансформируются. Мёртвую лошадь качать адреналином нет смысла».

«Мы должны быть экспертами для покупателя» Ресторатор Андрей Мерзляков, автор проектов «Лев Бородинский», «Мадам Буше», «Штайндамм 99» и «БАЛТ», говорил о конкурентном рынке и о том, почему хорошего продукта сегодня недостаточно. По его словам, ключевым становится позиционирование — особенно если рынок переполнен похожими проектами. Мерзляков много говорил о простоте идеи: «Только простота имеет большую глубину». Он объяснял, что сильную концепцию можно объяснить буквально за несколько секунд: ремесленная пекарня с хлебом на закваске, локальный ресторан с местной рыбой, понятный и живой образ: «Нужна концепция на разные случаи жизни. Простая и гибкая, как IKEA». Ресторатор заметил опасность ультратрендовых ниш: «Ультравеган — это модно, но там всегда нет денег». Большую часть выступления Мерзляков посвятил тому, как рождается бренд. По его словам, образ должен быть понятным ещё до того, как человек сделает выбор.

«Отношения обеспечивают результат» Елена Рушенцева, генеральный директор завода «Спецремстрой» из Екатеринбурга, рассказывала о производстве и управленческой преемственности. Компания входит в топ-5 производителей окон в России, а сама Рушенцева прошла путь от начальника ОТК до руководителя предприятия. Сейчас компания уже готовит нового CEO. Эдуард Латыпов, председатель совета директоров консультационной группы «ТИМ» и основатель сети пансионов для пожилых людей из Санкт-Петербурга, посвятил выступление вопросам передачи семейного бизнеса.

Главной метафорой панельной дискуссии Михаил Майстер назвал шахматы. Только это не классическая задача, когда белые начинают и дают мат в четыре хода. Сейчас скорее так: «Белые начинают и должны дать мат в два хода», но доска уже другая, фигуры нервно курят в углу, а правила кто-то переписал за ночь. Ключевая мысль дискуссии состояла в следующем: по старым методичкам промышленность в Калининграде больше не вывозит. Особенно если продукт тяжёлый, логистика дорогая, а рынок находится за пределами региона. Во время кризиса 2014 года у бизнеса был запас прочности в год, иногда полтора. Сейчас постоянные издержки и зарплаты стали такой частью себестоимости, что ресурс может закончиться за несколько месяцев. Не «перезимуем», а «доживём ли до следующего квартала». Участники дискуссии пытались сформулировать, какие направления деятельности по-прежнему актуальны в Калининградской области. Среди вариантов называли туризм, локальное производство для внутреннего рынка, сельское хозяйство, знания и технологии, а также проекты, связанные со здоровьем и качеством жизни. Второй день конференции прошёл в формате промышленного туризма. Участники посетили заводы «Грюнвальд» и «Обсервер». Балтийская деловая конференция в этом году стала площадкой для откровенного разговора предпринимателей о том, как сегодня на самом деле чувствует себя бизнес. С живыми историями, сложными вопросами и попыткой вместе искать решения в быстро меняющейся реальности, с которой предприниматели сталкиваются каждый день.

Партнёры Балтийской деловой конференции: «БЭЛФОРТ», «Экология производства», «Грюнвальд», «Обсервер», РМГ «Западная пресса».