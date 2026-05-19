В Центробанке объяснили, как турпоток повлиял на рост инфляции в Калининграде и когда ждать стабилизации

Во время VI ежегодной коммуникационной сессии Банка России по вопросам денежно-кредитной политики в Калининграде представители регулятора детально разобрали динамику цен в целом по стране и в Калининградской области в частности.

Комментируя ситуацию, начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов отметил, что положение дел постепенно стабилизируется.

«В предыдущие годы, действительно, рост туристического потока и превышение возможностей Калининградской области по приёму и размещению туристов и было одной из основных причин отклонения инфляции от общероссийского уровня, — подчеркнул он. — Мы наблюдаем, что ситуация меняется, меняется в лучшую сторону. За счёт чего? Вводится всё больше и больше средств размещения. Открываются новые кафе, рестораны. Это то, что экономисты называют предложением. И вот как раз предложение начинает соответствовать спросу, предъявляемому на туристические услуги».

Тем не менее, по словам Алексея Суслова, в пиковые периоды всё равно сохраняется некоторый дефицит предложений на рынке.

«И это, конечно, будет влиять на цены, — отметил эксперт. — Но темпы роста цен уже не такие высокие, как мы видели в предыдущие периоды. По мере того, как вот это равновесие на рынке установится, темпы роста цен будут вблизи четырёх процентов даже по туристическим услугам в целом. Есть такая важная особенность инфляции, что когда она находится продолжительное время на стабильно низком уровне, то и региональные отличия становятся меньше. Поэтому будем ожидать стабилизации инфляции».

Главная цель коммуникационных сессий ЦБ – разъяснение логики последних решений по ключевой ставке и обсуждение ситуации в экономике региона.

Как было отмечено на коммуникационной сессии ЦБ, по прогнозу, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14–14,5%, а в 2027-м — 8–10%. «Годовая инфляция в стране снизится до 4,5–5,5% в 2026 году и будет вблизи 4% в следующем году», — отметили эксперты Банка России.