«Моськи любят громко лаять»: Медведев прокомментировал слова МИД Литвы про Калининград

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Дмитрий Медведев назвал «лаем» слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который предложил «показать русским» и прорваться в Калининград. Пост зампред Совбеза РФ опубликовал в своём телеграм-канале во вторник, 19 мая.

«Чем меньше размер, тем более истошный лай. Недавно недоумки из так называемых балтийских стран в очередной раз отметились в заливистом русофобском лае. Сначала некое «цахкна» из Эстонии (глава МИД Эстонии Маргус Цахкна — ред.) заявило, что с Россией не следует начинать переговоры, пока Украина не добилась успехов на фронте. А затем литовский клинический дегенерат по кличке «будрис» предложил «показать русским» и прорваться в Калининград. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», — написал политик.

Зампред Совбеза также иронично предложил странам Балтии другой вариант — обратиться к ст. 5 Вашингтонского договора из-за якобы нападения Украины на них. «Вот это было бы смело», — считает Медведев.