Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью для сдерживания мнимой российской угрозы. Об этом заявил министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас, сообщает РИА Новости.

«Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надёжную линию обороны с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — рассказал о планах Каунас.

Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, к которой присоединились 133 государства. Однако Литва и Финляндия вышли из договора в 2025 году.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отреагировала на идею следующими словами: «Поле минное в стране ЕС». Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».