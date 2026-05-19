Заявление главы министерства иностранных дел Литвы по поводу нападения на Калининградскую область — это безумие. Об этом заявил кипрский журналист-политолог Алекс Христофору во вторник, 19 мая, сообщает РИА Новости.

«Если его цель — заставить НАТО атаковать Калининград, то он просто безумен. Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — прокомментировал высказывание Будриса эксперт.

По мнению Христофору, Будрис пытается следовать курсу на борьбу с Россией, взятому главой европейской дипломатии Каей Каллас. Только в Вильнюсе решили прикрываться не европейским щитом, а оружием НАТО.