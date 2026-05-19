Шаг навстречу: в рамках реализации грантового проекта психологи помогли семьям с особенными детьми

Фонд «Милосердие» известен в Калининградской области как благотворительная организация, которая уже почти 10 лет помогает семьям, воспитывающим детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП, а также с расстройствами аутистического спектра (РАС). Фонд оплачивает реабилитации, помогает проходить лечебные и восстановительные курсы, закупает технические средства реабилитации, а также проводит всевозможные мероприятия для своих подопечных и их родителей.

В 2025 году «Милосердие» выиграло грантовый конкурс, получив возможность в 2026-м реализовать проект по оказанию психологической помощи родителям детей с ДЦП, проживающим в труднодоступных населённых пунктах области. Для таких семей поездки в Калининград к психологу затруднены из-за расстояния, отсутствия транспорта или необходимости постоянного ухода за ребёнком. Грантовый проект фонда «Милосердие», осуществлявшийся при финансовой поддержке Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике области, позволил устранить эти барьеры и предоставить квалифицированную поддержку бесплатно.

«Прежде всего, нашей целью была эмоциональная поддержка родителей, которые воспитывают деток с особенностями. Такие родители ежедневно сталкиваются с высоким уровнем эмоциональной нагрузки, стрессом и выгоранием, и своевременная помощь специалистов играет ключевую роль в сохранении их психологического здоровья, — рассказывает сотрудник фонда «Милосердие» Анастасия. — В рамках грантового проекта мобильная команда из трёх профессиональных психологов с опытом работы проводила бесплатные очные консультации в Краснознаменске, Нестерове, Багратионовске и Озёрске. Каждый из специалистов провёл по три консультации в каждом муниципалитете. Причём к нам обращались родители детей, страдающих не только ДЦП, но и иными заболеваниями. Их волновали такие проблемы, как воспитание ребёнка с особенностями развития, помощь в его социализации. Потому что если в Калининграде очень многие дети с ОВЗ учатся в специализированных школах, то в области они ходят в обычные школы. Естественно, у них случаются какие-то столкновения с другими учениками, возникают проблемы с коммуникацией. И родителям важно понимать, как правильно взаимодействовать с ребёнком, чтобы он не закрылся, как помочь ему прожить тяжёлую жизненную ситуацию и научить его принимать некоторые вещи такими, как они есть».