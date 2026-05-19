Думаете о лазерной коррекции зрения: в Калининграде пройдут бесплатные консультации офтальмохирурга из Санкт-Петербурга

22 и 23 мая жители Калининграда смогут бесплатно проконсультироваться с офтальмохирургом клиники микрохирургии глаза «Счастливый взгляд» из Санкт-Петербурга.
Во время консультации вы сможете:
- задать вопросы о современных методах лазерной коррекции зрения;
- узнать о показаниях и противопоказаниях к операции;
- получить рекомендации по диагностике и дальнейшему лечению;
- обсудить состояние роговицы и возможные варианты коррекции зрения.
Приём проведёт Павел Павлович Михайлов — офтальмолог, ведущий рефракционный хирург клиники микрохирургии глаза «Счастливый взгляд» со стажем работы 8 лет (более 5000 тыс. операций).
Консультации пройдут в оптике «Счастливый взгляд» 22 и 23 мая по адресу:
- Ленинский пр., д. 10–14, салон оптики «Счастливый взгляд».
Время приёма: с 10:00 до 15:00.
Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись на консультацию обязательна. Записаться на консультацию можно по ссылке.