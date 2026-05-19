Озеро Тихое зарастает тростником: житель Светлогорска предложил заселить его белым амуром и толстолобиком (фото)

Озеро Тихое в Светлогорске каждый год зарастает тростником. Местный житель Александр предлагает попробовать решить проблему, заселив водоём мальками белого амура и толстолобика. Об этом рассказал «Клопс» сам мужчина. Идею прокомментировал биолог в понедельник, 18 мая.
Александр сам — заядлый рыбак. В прежние годы, говорит горожанин, он мог закидывать удочку прямо с берега. Водились здесь даже пескари и раки, требовательные к качеству воды.
Но сейчас всё изменилось: вдоль берегов озера ширится стена тростника, так что водоём грозит превратиться в полноценное болото. А на днях читатель «Клопс» обнаружил на водной глади ещё и странные зелёные плёнки с кусками гниющей органики — судя по всему, уже в мае озеро «зацвело», хотя такого до сих пор не бывало.
«Я вчера оторвал леску от удочки и полез за снастью в озеро, в тростник, — рассказывает горожанин. — Раньше глубина у променада была больше метра.
Теперь там по колено, а полметра — это гниющие корни тростника и ил. И воняет канализацией».
Администрация муниципалитета, говорит местный житель, время от времени заросли выкашивает, но они быстро восстанавливаются. Мысль, как от них избавиться совсем, подсказало Александру соседнее озерцо, откуда в Тихое поступает вода. Там много рыбы — а камыша нет совсем.
Мужчине пришло в голову, что можно самостоятельно купить мальков и выпустить их в водоём. «Если зарыбить озеро, белый амур просто съест водоросли и тростник, — надеется Александр. — Где раньше было течение, теперь из-за камыша стоячая вода.
А хочется, чтобы этим камышом хрумкал амур!»
Он уже навёл справки, нашёл хозяйство, где можно приобрести мальков, и проконсультировался, сколько молоди нужно на семь гектаров озера. Специалисты посоветовали выпустить в озеро ещё и толстолобика — десять процентов от общего числа мальков.
Своей идеей Александр поделился в интернете — он оставил заявку в конкурсе добрых дел, объявленном на одном из популярных развлекательных порталов. Автору предложения, которое поддержит большинство читателей, обещают определённую сумму на его реализацию. Вариант с зарыблением Тихого публике понравился: он лидирует в списке, набрав за три дня больше 350 голосов.
Кроме того, горожанин записался на приём к главе администрации муниципалитета. Если он действительно получит финансирование, нужно будет, во-первых, оформить разрешение на выпуск рыбы. А в-вторых, самих мальков придётся беречь от вылова — было бы неплохо расставить на берегу информационные стенды с просьбой отпускать пойманного в озере амура восвояси.
«Жаль мне наше озеро, это жемчужина Светлогорска, — говорит Александр. — Это его сердце. Проблем, увы, громадьё. Для начала я буду просить создать комиссию по озеру и помочь мне административным ресурсом в зарыблении. Если, конечно, выиграю деньги. А если нет, всё равно буду делать всё возможное для спасения Тихого!»
Тростник — только маркер проблемы
Кандидат биологических наук Елена Ежова, в. н. с. лаборатории экологии планктона ИОРАН им П. П. Ширшова (Москва), согласна с тем, что Тихое — это сердце Светлогорска. И да, с точки зрения экологии водоём переживает не лучшие времена. Ежова объяснила, что снимки с зелёной пеной и зарослями тростника крайне красноречивы.
Растения, попавшие на них, могут служить индикатором того, что в озере есть совершенно определённые условия. И широкая полоса тростника у берега вдоль Калининградского проспекта, и типичная цианобактериальная плёнка говорят о стабильно высоком содержании азота и фосфора в воде и донных осадках.
«Для тростника благоприятно высокое содержание как органического, так и минерального азота, — отметила биолог. — В частности — аммонийного. А это может свидетельствовать о наличии неочищенных стоков, бытовых и коммунальных».
Правда, тростник не только индикатор — он сам становится и активным азотным биофильтром. Тростник Phragmites australis снижает содержание азота в донных отложениях в 7-20 раз! Он же создаёт условия, благоприятные для развития полезной водной микрофлоры.
«Если нас волнует экологическое состояние светлогорской жемчужины, — говорит Елена Ежова, — то тростниковый пояс — это хорошо. Но и скашивание, уборка растительной массы, которая даёт избыточный азот — тоже хорошо. Зарастание надо сдерживать».
Съест ли тростник белый амур?
Но вот идея решить проблему с помощью подсадки растительноядных рыб представляется Ежовой сомнительной. Белый амур (Ctenopharyngodon idella) во взрослом состоянии действительно питается погружённой водной растительностью. Однако тростник составляет лишь малую долю его рациона — около 16,3 %, и то весной, пока стебли и листья мягкие.
Амур почти никак не повлияет на тростник», — предполагает Елена Ежова.
С цианобактериями прогноз оптимистичнее. Белый амур действительно будет подъедать распавшийся после цветения фитопланктон. То есть те самые синезелёные водоросли, образующие неопрятную, а порой и зловонную плёнку на воде.
У толстолобика (Hypophthalmichthys molitrix) фитопланктон составляет даже до 70 % рациона. Так что он точно съест цианобактерий. Причём в первую очередь — как показывают исследования — токсичную разновидность, Microcystis. Но и тут есть одно но.
«О вреде микроцистина, сильного яда, накапливающегося в теле рыб при цветении цианобактерий, написано столько, что все работы не вместит даже озеро Тихое, — говорит биолог. — Это провокатор первичного рака печени и других тяжёлых болезней.
Ловить и есть рыбу, питающуюся в озере, где цветут цианобактерии, вырабатывающие микроцистин, нельзя!»
Елена Ежова предположила, что фотографии цианобактериальной плёнки на воде могут быть сделаны вблизи общественного туалета или другого стока, где высоко содержание аммония.
«Его частое превышение в Тихом показано исследованиями калининградских учёных, — рассказала эксперт. — Это красноречиво свидетельствует в пользу присутствия там и микроцистисов — и, соответственно, — микроцистина».
Правильным решением учёной представляется только одно — надо следить за химическими и токсическими показателями. И вовремя выявлять и убирать биогенные стоки, которые разрушают хрупкое экологическое равновесие.
Что думают власти
Александр сообщал о своей обеспокоенности местным властям. Через сервис госуслуг ему ответили, что Тихое находится в федеральной собственности. Потому «вопросы искусственного воспроизводства водных биоресурсов относятся к исключительной компетенции Западно-Балтийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Калининградской области».
Обращение горожанина было туда переадресовано ещё в октябре прошлого года. Но ответа из федеральной структуры он пока не получил. Его супруга Ольга 16 мая там же, на «Госуслугах», обратилась к губернатору области. Ей ответили, что письмо перенаправлено в министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области.
«Клопс» запросил комментарий относительно ситуации с состоянием озера и возможности запустить в него рыбу в администрации Светлогорского МО.
