Озеро Тихое зарастает тростником: житель Светлогорска предложил заселить его белым амуром и толстолобиком (фото)

Озеро Тихое в Светлогорске каждый год зарастает тростником. Местный житель Александр предлагает попробовать решить проблему, заселив водоём мальками белого амура и толстолобика. Об этом рассказал «Клопс» сам мужчина. Идею прокомментировал биолог в понедельник, 18 мая.

Александр сам — заядлый рыбак. В прежние годы, говорит горожанин, он мог закидывать удочку прямо с берега. Водились здесь даже пескари и раки, требовательные к качеству воды.

Но сейчас всё изменилось: вдоль берегов озера ширится стена тростника, так что водоём грозит превратиться в полноценное болото. А на днях читатель «Клопс» обнаружил на водной глади ещё и странные зелёные плёнки с кусками гниющей органики — судя по всему, уже в мае озеро «зацвело», хотя такого до сих пор не бывало.

«Я вчера оторвал леску от удочки и полез за снастью в озеро, в тростник, — рассказывает горожанин. — Раньше глубина у променада была больше метра.

Теперь там по колено, а полметра — это гниющие корни тростника и ил. И воняет канализацией».

Администрация муниципалитета, говорит местный житель, время от времени заросли выкашивает, но они быстро восстанавливаются. Мысль, как от них избавиться совсем, подсказало Александру соседнее озерцо, откуда в Тихое поступает вода. Там много рыбы — а камыша нет совсем.

Мужчине пришло в голову, что можно самостоятельно купить мальков и выпустить их в водоём. «Если зарыбить озеро, белый амур просто съест водоросли и тростник, — надеется Александр. — Где раньше было течение, теперь из-за камыша стоячая вода.

А хочется, чтобы этим камышом хрумкал амур!»

Он уже навёл справки, нашёл хозяйство, где можно приобрести мальков, и проконсультировался, сколько молоди нужно на семь гектаров озера. Специалисты посоветовали выпустить в озеро ещё и толстолобика — десять процентов от общего числа мальков.