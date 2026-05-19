Успейте выйти на старт: в Калининграде пройдёт «Зелёный марафон»

30 мая на стадионе «Балтика» в Калининграде пройдёт «Зелёный марафон». Большой семейно-спортивный праздник для тех, кто бегает на результат, только начинает или просто хочет провести активный день вместе с близкими.

Можно выбрать забег на 10 км для подготовленных участников и дистанцию 4,2 км для любителей. Также на площадке традиционно будет большая программа для всех гостей: разные виды спорта, мастер-классы, показательные выступления, активности для детей и взрослых, а также розыгрыши и призы от партнёров праздника в день марафона. Среди участников забегов традиционно разыграют отличные призы — например, компания «Авеню-Риэлт Владис» подарит беговую дорожку для дома. Поэтому приходить можно не только за личным рекордом, но и за атмосферой большого городского праздника.

Регистрация на забег уже выходит на финишную прямую: выбрать дистанцию и оформить участие можно на официальном сайте «Зелёного марафона» до 26 мая по ссылке. Организаторы напоминают: количество свободных слотов ограничено, поэтому лучше не откладывать запись на последний день.