«Россети Янтарь Энергосбыт» до конца года бесплатно установит в многоквартирных домах региона ещё 13 тысяч «умных» электросчётчиков

Расходы на приобретение и монтаж интеллектуальных приборов учёта в соответствии с Федеральным законом № 522 несёт гарантирующий поставщик. Для потребителей эта услуга бесплатна.

Счётчики нового образца считают потреблённые жителями МКД киловатт-часы, самостоятельно передают показания гарантирующему поставщику, а также подают сигнал энергетикам в случае сторонних вмешательств.

Кроме того, автоматическая передача показаний исключает ошибки, связанные с ручным сбором данных, и позволяет избежать завышенных начислений за электроэнергию на общедомовые нужды.

За шесть лет реализации программы по переходу на интеллектуальную систему учёта «Россети Янтарь Энергосбыт» установил более 120 тысяч современных устройств в многоквартирных домах Калининградской области.

В первую очередь новые счётчики устанавливают, если они вышли из строя или отсутствуют вовсе.

О проведении работ энергетики предупреждают заранее, а если устройство находится в квартире — дату и время визита согласуют по телефону.

«Россети Янтарь Энергосбыт» просит клиентов соблюдать бдительность: сотрудники компании имеют при себе удостоверение с фото и названием организации, никогда не запрашивают персональные данные либо коды из СМС и не требуют оплаты за замену или установку приборов учёта.

Согласовать дату и время установки, сообщить актуальный телефон для связи или уточнить любую информацию по замене счётчика можно по единому номеру подрядной организации 8 800 222-39-67.

