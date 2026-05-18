Моряки трубоукладчика, строившего «Северный поток», могли получать зарплату просроченными сырками — Россельхознадзор

Специалисты калининградского Россельхознадзора выявили цепочку поставок просроченных творожных сырков на краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 18 мая.

По данным надзорного органа, АО «НПО Босфор Восточный» из Приморского края отправило в адрес калининградского ООО «Наутилус» (КМТУС «Академик Черский», Калининградская область) сырки глазированные творожные со вкусами «Ваниль», «Сгущёнка варёная», «Какао» (по 30 г). Общий вес партии составил 4,32 кг.

Специалисты установили сразу несколько нарушений:

партия сырков несоответствовала обязательным требованиям в области ветеринарии»;

сотрудники ООО «Наутилус» отметили транспортные сертификаты на небезопасную продукцию неизвестного происхождения;

сырки могли использоваться для внутреннего потребления или выдаваться сотрудникам в счёт зарплаты;

продукцию с истёкшим сроком годности не утилизировали, а списали;

Управление регионального Россельхознадзора объявило ООО «Наутилус» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а также передало информацию в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

«Управление Россельхознадзора напоминает, что продукция с аннулированными ветеринарными сопроводительными документами не может находиться в обороте, поскольку такой статус документа означает: продукция не прошла необходимый контроль качества, существуют риски для здоровья потребителей или нарушены требования технических регламентов Таможенного союза при её производстве», — напомнили в ведомстве.