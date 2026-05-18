В Калининграде ищут 12-летнего худощавого мальчика в белых кроссовках с зелёными вставками

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде ищут 12-летнего Романа Петухова, который пропал 18 мая. Об этом сообщили в ПСО «Запад».

последний раз ребёнка видели в Ленинградском районе, до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы пропавшего: рост — 150 см, он худощавого телосложения, с короткими светло-русыми волосами. Был одет в тёмно-синюю куртку, тёмные штаны и белые кроссовки с зелёными вставками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8(4012) 50-80-38; 8(4012) 520-444; 02; 102 или 112.