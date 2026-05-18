Парусник «Мир» зайдёт в Балтийск и Калининград

19 мая учебное парусное судно «Мир» отправится в рейс по Балтике, который продлится 67 дней. Экипажу предстоят заходы в порты Балтийск, Калининград и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе «Росморпорта».

На борту фрегата 120 курсантов: 36 человек представляют колледж и 84 человека, в том числе 12 девушек, — институт «Морская академия» Государственного университета речного и морского флота имени адмирала С.О. Макарова. За два месяца будущим морякам предстоит изучить парусное вооружение, научиться управлять судном, ставить и убирать паруса, оттачивать навыки работы с навигационным оборудованием, а главное, привыкать работать в команде.