В Калининграде велосипедистам лучше ездить по тротуарам — директор спортшколы

В Калининграде велосипедистам не следует ездить по велополосам на дорогах, а нужно передвигаться по тротуарам. Об этом заявил директор детско-юношеской спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадий Михайлов в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По его словам, безопасность велосипедистов на улицах Калининграда находится в их руках.

«Ну, соблюдаем все правила — это не означает, что мы обезопасены от того, что с нами может случиться, потому что кругом машины, кругом пешеходы. Поэтому, конечно, внимание, внимание, внимание, — обратился к велосипедистам Смирнов. — Что я хочу посоветовать? Что касается велокаски — это, конечно, дело добровольное. Оно не может навязываться. Но голова у нас одна, поэтому я бы рекомендовал, чтобы каска всё-таки была на голове, это немаловажно <...> Сейчас по городу появляются велополосы именно на магистралях. Я не советую калининградцам на сегодня ехать именно по велополосам, которые находятся на магистральных улицах: вот, допустим, Ленинский проспект, та же Комсомольская. Водителям нужно ещё время для того, чтобы адаптироваться»

По мнению Геннадия Михайлова, велополосы на магистралях нужно привести в более безопасный вид.

«Потому что всё-таки не хватает составляющих, которые точно будут как-то блокировать водителя, чтобы он не заехал на велополосу. Всё-таки я советовал бы калининградцам передвигаться по велополосам, которые находятся на тротуарах. Сейчас они во множестве мест нанесены, поэтому, конечно, идеальный формат — это велополоса на тротуаре. Что я лично наблюдаю постоянно — пешеходы идут по городу, уткнувшись в телефоны, то есть они не контролируют ситуацию вообще. Понятное дело, пешеходы — главные действующие лица на тротуаре, поэтому нельзя об этом забывать. Даже если вы едете по велополосе, и туда зашёл пешеход, и вы его собьёте — отвечать будете вы, ну, не дай бог, чтобы такое случилось. Вот поэтому однозначно велосипедист <...> должен быть внимательным, внимательным, внимательным».