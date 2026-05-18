В Калининграде «День колеса» перенесли из-за Российско-китайских игр: организаторы предупредили о перекрытиях улиц

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде традиционный «День колеса» пришлось перенести из-за проведения Российско-китайских молодёжных игр. Об этом заявил директор детско-юношеской спортивной школы №8 по велоспорту Геннадий Михайлов в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По его словам, велопарад и 15-й по счёту городской фестиваль «День колеса» состоятся в воскресенье, 7 июня. Он был внесён в календарный план физкультурных мероприятий Калининграда.

«Обычно всегда «День колеса» проводился в конце мая, но в связи с Российско-китайскими играми всё сдвинуто, — объяснил Михайлов. — Потому что и без того на город будет большая нагрузка, поэтому сдвинули на седьмое число. Разговаривали в администрации Калининграда: всё поступило, они готовят постановление на перекрытие».

Геннадий Михайлов заранее ответил на критику в адрес организаторов «Дня колеса» по поводу ограничения движения автомобилей в Калининграде.

«Я каждый день на велосипеде сам передвигаюсь и на работу, и по делам, и отдыхаю, и тренируюсь, и всем это советую, — отметил директор спортшколы. — Что касается автомобилистов — «День колеса» проходит один раз в год, и мы временно перекроем тот же Московский проспект всего лишь в течение часа. Это будет поэтапное перекрытие. Проехали велосипедисты — движение откроется. То есть не так, что люди встанут и будут стоять. Поэтому я надеюсь, что всё-таки с учётом того, что это будет 15-й «День колеса», и наши жители всё-таки понимают, что мы единые в нашем городе, люди, которые желают друг другу добра, здоровья прежде всего поддержат, как это всегда в большинстве случаев делается. Они выходят из машины, аплодируют и, наверное, сожалеют где-то в душе, что они не с нами в колонне».