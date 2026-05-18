EXLANTIX ET станет доступнее почти на миллион

В ближайшее время на гибридные кроссоверы EXLANTIX ET начнёт действовать новая цена, сниженная на размер государственной субсидии для гибридов и электромобилей российского производства. Об этом сообщили источники журнала «Авито Авто» в дилерском сообществе.

По полученной информации, новая минимальная цена с учётом специальных предложений на EXLANTIX ET в единственной комплектации «Топ» — от 5 865 000 рублей. При этом в настоящий момент на сайте бренда такие машины стоят от 6 990 000 руб., а выгода при сдаче своего автомобиля в трейд-ин* составляет 500 тыс. рублей. Таким образом, сейчас EXLANTIX ET дешевле, чем за 6 490 000 руб., не купить.

Что за субсидия?

Государственная программа льготного автокредитования начала действовать ещё в 2017 г. и неоднократно продлевалась. Её смысл заключается в том, что при покупке автомобиля российской сборки в кредит (это обязательное условие) определённым категориям предоставляется скидка. В случае с бензиновыми автомобилями её могут получить:

медицинские работники; работники сферы образования; мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, а также члены их семей; граждане с инвалидностью.

Предельная стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, который может участвовать в программе, составляет 2 млн руб., что вычёркивает из неё большинство локализованных китайских брендов. Но для электромобилей и гибридов — совсем другие условия.

Как получить скидку на гибрид и электромобиль?

На эти машины не действует большинство ограничений. Во-первых, получить скидку может любой желающий, а не только представитель определённых категорий граждан.

Во-вторых, скидка на электромобили и гибриды российской сборки составляет 35%, но не более 925 тыс. руб. от стоимости. В случае с премиальными автомобилями, такими как EXLANTIX, скидка чаще всего достигает предельно допустимых 925 тыс. рублей.

А как с этим связан ESTEO?