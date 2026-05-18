EXLANTIX ET станет доступнее почти на миллион

В ближайшее время на гибридные кроссоверы EXLANTIX ET начнёт действовать новая цена, сниженная на размер государственной субсидии для гибридов и электромобилей российского производства. Об этом сообщили источники журнала «Авито Авто» в дилерском сообществе.
По полученной информации, новая минимальная цена с учётом специальных предложений на EXLANTIX ET в единственной комплектации «Топ» — от 5 865 000 рублей. При этом в настоящий момент на сайте бренда такие машины стоят от 6 990 000 руб., а выгода при сдаче своего автомобиля в трейд-ин* составляет 500 тыс. рублей. Таким образом, сейчас EXLANTIX ET дешевле, чем за 6 490 000 руб., не купить.
Что за субсидия?
Государственная программа льготного автокредитования начала действовать ещё в 2017 г. и неоднократно продлевалась. Её смысл заключается в том, что при покупке автомобиля российской сборки в кредит (это обязательное условие) определённым категориям предоставляется скидка. В случае с бензиновыми автомобилями её могут получить:
- медицинские работники;
- работники сферы образования;
- мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, а также члены их семей;
- граждане с инвалидностью.
Предельная стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, который может участвовать в программе, составляет 2 млн руб., что вычёркивает из неё большинство локализованных китайских брендов. Но для электромобилей и гибридов — совсем другие условия.
Как получить скидку на гибрид и электромобиль?
На эти машины не действует большинство ограничений. Во-первых, получить скидку может любой желающий, а не только представитель определённых категорий граждан.
Во-вторых, скидка на электромобили и гибриды российской сборки составляет 35%, но не более 925 тыс. руб. от стоимости. В случае с премиальными автомобилями, такими как EXLANTIX, скидка чаще всего достигает предельно допустимых 925 тыс. рублей.
А как с этим связан ESTEO?
30 апреля стало известно, что в России появится новый автомобильный бренд — ESTEO. Новый бренд присоединится к Tenet, Tenet Plus и Jeland — совместным проектам холдинга «АГР» и китайских партнёров.
Выпускать эти автомобили будут на мощностях холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге. Причём, помимо бензиновых машин, будут и гибриды. Если проанализировать текущее портфолио «АГР», то можно предположить, что Esteo станет локализованной версией брендов EXEED и EXLANTIX. Напомним, что EXLANTIX в России — это дочерний бренд EXEED. У двух марок общий сайт и дилерская сеть, а в Китае EXLANTIX продаются под материнским брендом EXEED.
Нехитрое сопоставление фактов позволяет предположить, что именно автомобили EXLANTIX и станут новыми ESTEO. Поэтому легко объяснить появление новой цены: её уравняли с будущей, в которую заложена государственная субсидия для электромобилей и гибридов российского производства. Смелый ход, за который покупатели могут сказать только спасибо.
Что за автомобиль EXLANTIX ET?
Это полноразмерный кроссовер длиной почти 5 м.
- Длина/ширина/высота: 4955/1975/1698 мм.
- Колёсная база: 3000 мм.
- Клиренс: в максимальном положении подвески 240 мм.
EXLANTIX ET — это последовательный гибрид с полным приводом. Бензиновый двигатель объёмом 1,5 л здесь работает как генератор для подзарядки батареи, а колёса вращают электромоторы — по одному на каждую ось. Их суммарная мощность составляет 469 сил.
Общий запас хода составляет 1180 км по циклу WLTP. При этом на чистой электротяге (без запуска бензинового двигателя) можно проехать около 180 км.
Единственная комплектация — очень богатая. В списке оснащения:
- отделка кожей Nappa;
- обогрев, вентиляция и массаж на всех четырёх сиденьях;
- режим нулевой гравитации сиденья переднего пассажира;
- аудиосистема мощностью 2140 Вт с 23 динамиками и сабвуфером;
- более 30 интеллектуальных ассистентов водителя.
EXLANTIX ET вышел на наш рынок летом прошлого года и был тепло принят — за неполные полгода было продано около 2500 кроссоверов. Нет сомнения, что столь существенное снижение цены заметно подстегнёт и без того неплохой спрос.
* Трейд-ин — обмен автомобиля.