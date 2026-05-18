Беспрозванных призвал как можно скорее начать расширение Советского проспекта

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных дал распоряжение начать реконструкцию Советского проспекта уже в этом году. Об этом стало известно во время оперативного совещания в понедельник, 18 мая.

Тему поднял председатель заксобрания Андрей Кропоткин. По словам законодателя, начало работ откладывается почти пять лет.

«Это ключевой вопрос для города, — отметил Кропоткин. — Особенно летом, когда на улицах увеличивается поток автомобилей и туристов, возникают большие пробки».

Документация по реконструкции уже подготовлена и предусматривает улучшение дорожного покрытия, расширение проспекта и модернизацию транспортной инфраструктуры. Работы планируют завершить в течение двух с половиной лет.

«Проект давно ждали, откладывать больше нельзя. Необходимо не только расширение дороги, но и комплексное улучшение транспортной системы города», — подчеркнул губернатор.