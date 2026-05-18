На Верхнем озере в Калининграде спасли попавшую в ловушку ворону (фото)

На Верхнем озере в Калининграде высвободили из ловушки ворону, ноги которой запутались в декоративном озеленении. Об этом рассказала «Клопс» горожанка Елена.

Ранним утром в воскресенье, 17 мая, девушка гуляла по набережной Верхнего озера. Она, как обычно, решила пройти сквозь уютную зелёную зону одного из ресторанчиков. Но на этот раз её внимание привлекло странное поведение вороны, выглядывающей из гущи листьев на стене.

«Она сидела довольно высоко, примерно метрах в трёх над землёй, —рассказывает девушка, — и периодически тревожно трепыхалась».



Подойдя ближе, Елена увидела, что лапки птицы запуталась в специальной сетке, по которой вьются растения. Калининградка нашла сотрудника кафе и рассказала ему о вороне. Позвали техника, и тот осторожно освободил птицу, поднявшись по большой раскладной лестнице.

Как поняла Елена, птица обошлась без серьёзных повреждений. Она отлетела на ближайшее дерево и какое-то время приходила в себя. «Видимо, устала бороться, — говорит девушка, — а может быть, сразу не поняла, что освобождена». Спустя какое-то время ворона благополучно улетела.