Команду Талалаева летом ждёт серьёзная ротация: эксперты оценили перспективы «Балтики» на новый сезон

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская «Балтика» завершила сезон 2025/26 домашним матчем против московского «Динамо». Несмотря на поражение, команда заняла шестое место — лучший результат за последние 30 лет. Итоги сезона и финальный поединок обсудили футбольные обозреватели Антон Хоменко и Виталий Макаров в эфире радио «Бизнес-ФМ Калининград».

«Последние восемь матчей «Балтика» не побеждала. И в заключительной игре тоже не получилось хлопнуть дверью, — отметил Антон Хоменко. — Хотя наша команда была как минимум не хуже столичных парней. И вполне справедливым результатом была бы ничья. Но шестое место — это прекрасный [итог]. Если бы нам сказали перед сезоном, что команда окажется на шестом месте, мы бы не поверили. Учитывая бюджет, это великолепно».

Виталий Макаров подчеркнул, что сезон выдался непростым: «Головой парни хотят что-то сделать, а ноги уже не слушаются. И это, к сожалению, было заметно в последних матчах. Но нельзя не отметить гол Дерика — он прервал неприятную серию без забитых мячей».

Эксперт добавил, что болельщики оценили усилия команды: даже после проигрыша в последнем домашнем матче народ всё равно пришёл на остров Канта. Праздник состоялся, команда и фанаты поблагодарили друг друга.

Финальный матч собрал рекордные 21 600 зрителей. «Мы с тобой заказывали 20 тысяч, но перевыполнили чуть-чуть план, — сказал Хоменко. — Всё-таки про «Балтику» знают все, про результаты команды. В день матча весь город говорит о том, что сегодня футбол».

Эксперты вспомнили самые яркие игры сезона. Макаров выделил победу над «Спартаком» со счётом 3:0. «Этот матч показал новую «Балтику», — считает он. — Молодая, бегущая, отвергающая авторитеты команда. Именно такую игру долго ждали болельщики».

Также он отметил матч второго круга со «Спартаком» и схватку с «Краснодаром» на выезде, завершившуюся ничьей. Последняя игра вошла в разряд суперматчей с множеством голевых моментов.

Особое внимание уделили красивейшим забитым мячам в сезоне. «Гол Влада Сауся в игре со «Спартаком» открыл счёт и сразу зацепил, — отметил Хоменко. — А Мингиян Бевеев забил настолько сильный мяч, что даже лучшие вратари мира не смогли бы его остановить».

Макаров рассказал о перспективах команды на следующий сезон: «Лето принесёт ротацию состава. Упор будет на российских футболистов. Иностранный контингент не до конца помог в этом сезоне. В основном успехи команды связаны с нашими Петровым, Бевеевым, Филиным, Варатыновым и Бориско. Думаю, будут привлекаться новые игроки, возможно не самые раскрученные, но полезные».

Эксперты сошлись во мнении, что сезон 2025/26 станет памятным для калининградских болельщиков.