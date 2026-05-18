Город на расслабоне: решение о застройке центра Калининграда принимается на федеральном уровне — урбанист

Что построить в центре Калининграда, решается на федеральном уровне, город не имеет возможности влиять на это. Такое мнение в эфире видеопроекта «Дом Советов» высказал российский урбанист, эксперт по комплексному развитию территорий Святослав Мурунов.

«Фактически центр города всегда символизирует то, о чём этот город и куда этот город, — отметил эксперт. — По факту, конечно же, проектирование городского центра, точнее, концепция городского центра — это всегда диалог. Диалог, причём на уровне региона, потому что Калининград — это столица региона, и он должен ещё представлять интересы и востока области, и курортных городов, и других территорий, которые имеют отношение к Калининградской области. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, проектирование центров городов — это очень сложная задача, потому что она должна синхронизировать интересы разных интересантов: университетов, застройщиков, туристов, молодёжи, культурных деятелей и так далее. Это такая задачка непростая».

Урбанист поделился своим мнением относительно решения построить на месте Дома Советов парк и филиал Национального центра «Россия».

«Парк — это промежуточный вариант, это неплохо, потому что, по крайней мере, парк — это не жилая застройка и вроде бы это общественное благо, — сказал Святослав Мурунов. — То есть это вроде бы всеми разделяется. Но для центра это слабое решение, потому что в центре города когда парк, то как бы мы сразу символизируем, что Калининград — это город такого отдыха, на расслабоне. Это неплохо, но это точно позиционирование как города, который, условно говоря, отдыхает. Если амбиций других нет, то да».

Эксперт подчеркнул, что Национальный центр «Россия» — это продолжение культурного кластера, который строится на острове.

«Я был во всех четырёх городах — Владивосток, Кемерово, Севастополь и Калининград, в которых строятся такие четыре мегапроекта, — рассказал Святослав Мурунов. — Они как раз говорят о том, что федеральный центр реально заинтересован в развитии своих таких форпостов и трансляции русской культуры куда-то дальше в каком-то самом её мощном проявлении. Поэтому здесь это продолжение этой же концепции, что решение принимает не город, решение принимается на уровне федерации, а город просто это решение приспосабливает, принимает, потому что как он может противоречить федерации? У нас городов самостоятельных нет на постсоветском пространстве, городских самостоятельных сообществ либо городских самостоятельных концепций».

Урбанист прокомментировал замечание ведущих эфира, что всё это довольно пессимистично: «Это же проблема как раз понимания, что такое город. Если мы город понимаем как некую ДНК цивилизации, то есть как некий самостоятельную такую микрокопию всего человеческого опыта, которая развивается самими горожанами, тогда это, конечно же, пессимистично. Если мы понимаем, что у нас города являются просто элементами системы расселения в масштабах государства, то тогда это просто такое де-факто продолжение федеральной политики и стратегии и просто применение её на практике».