Стадион «Красная звезда» в Советске вновь остался без подрядчика и оказался под замком

В Советске реконструкция стадиона «Красная звезда» затянулась, контракт с предыдущим генеральным подрядчиком расторгнут из-за нарушения сроков. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города в ответ на запрос.

Сейчас ведётся претензионная работа — в первую очередь по уборке строительного мусора. Доступ на территорию стадиона ограничен: ворота и калитки закрыты на замки.

Администрация совместно с Региональным управлением заказчика капитального строительства разработала корректировочные сметы на проектные работы и инженерные изыскания. Эту документацию планируют направить на госэкспертизу до 29 мая.

«Только после получения положительного заключения экспертизы будут организованы конкурентные процедуры по отбору проектной организации», — уточнили в администрации. Плановый срок проведения конкурса — до 30 сентября 2026 года.

Акты выполненных работ по объекту размещены в открытом доступе на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.