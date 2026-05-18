К Калининграду и западу области приближаются ливни и грозы

К западной части региона приближается полоса ливневых дождей, вместе с ней могут прийти грозы. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале в понедельник, 18 мая.

Сейчас умеренные и сильные осадки идут в Гвардейском, Правдинском, Багратионовском и Славском районах. Дожди движутся в сторону Гурьевского, Зеленоградского и Полесского районов, до Калининграда они могут добраться примерно за час-полтора.

В Славском и Гвардейском районах уже видели молнии. Поэтому в ближайшие часы гроза не исключена в Калининграде и на западе области.