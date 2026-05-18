Билайн запускает тест-драйв 5G в Калининграде

Билайн объявляет о проведённой технической модернизации сети и начинает тестирование связи пятого поколения. С 18 мая на смартфонах клиентов в 11 городах России появится индикация 5G, а название сети поменяется на «bee.test.5G». Функция будет доступна для пользователей, чьи устройства поддерживают технологию 5G и имеют соответствующую программную настройку для работы в РФ. География запуска будет расширяться.

На первом этапе индикация 5G появится в следующих локациях:

Благовещенске; Владивостоке; Грозном; Калининграде; Москве; ЕАО; Петропавловске‑Камчатском; Санкт‑Петербурге; Черкесске; Южно‑Сахалинске; Якутске.

Тестирование 5G — важный этап подготовки развёртывания сети пятого поколения в России. В рамках теста компания планирует собрать обратную связь от клиентов: мнения и впечатления пользователей помогут выявить возможные нюансы и развивать сервис в рамках масштабирования технологии.

Появление значка 5G на экране смартфона является первым шагом, в дальнейшем будет активироваться пятое поколение на действующем частотном ресурсе, а далее — и на вновь выделяемом. Запуск стал возможен благодаря модернизации ядра сети, которая позволяет задействовать существующее оборудование, работать в рамках доступного частотного ресурса, а также отображать индикацию 5G на совместимых устройствах.

Индикация активируется бесплатно и без дополнительных действий со стороны клиента. Реальные параметры связи (скорость передачи данных, зона покрытия) останутся на текущем уровне: подготовка сети к работе в режиме пятого поколения не приводит к их автоматическому улучшению. Проект призван подготовить сеть и клиентские устройства к следующим шагам по бесшовному для клиентов запуску 5G, когда будут решены регуляторные вопросы по частотному спектру.

Для клиентов, чьи смартфоны не поддерживают технологию 5G, в начале июня Билайн запустит специальную акцию: можно сдать старый телефон в трейд‑ин и выгодно приобрести новое устройство с поддержкой 5G. Это отличная возможность обновить гаджет и подготовиться к использованию всех преимуществ связи нового поколения, как только они станут доступны.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:

«Мы делаем по-настоящему большой шаг в будущее. Тестирование 5G — это инвестиция в готовность нашей сети и устройств клиентов к поэтапному запуску пятого поколения связи. На первом этапе наши клиенты в 11 городах страны, которые были выбраны исходя из технической готовности оборудования, смогут увидеть значок 5G на своих смартфонах, а мы продолжим работу над развитием инфраструктуры, опираясь на обратную связь от пользователей. Подчеркну, что от клиентов это не потребует дополнительных действий или оплаты — 5G уже встроен в тарифы».