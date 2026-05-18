Дятлова рассказала, что мешает сделать променад возле озера Пеньковое

В Калининграде благоустройство территории возле озера Пеньковое временно приостановили из-за сложных грунтов. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, работы на объекте планируют возобновить в мае. Завершить благоустройство рассчитывают до конца года.

«Сделаем мощение, променад, зоны с игровыми элементами», — пообещала Дятлова.