Елена Дятлова может сохранить свой пост после выборов — депутат горсовета Калининграда

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова вполне может сохранить свой пост после выборов депутатов городского совета в сентябре этого года. Такое мнение в эфире видеопроекта «Дом Советов» высказал депутат горсовета Сергей Севостьянов.

«У меня подозрение, наверное, мой прогноз — Елена Ивановна останется. Я думаю, она будет и главой города, и главой администрации, — поделился мнением Севостьянов. — Тут много факторов влияет на самом деле. Если так разобраться, это не самый плохой человек, скажем так, при этой системе. Плюс она тоже в определённых рамках действует — многие решения не самостоятельны».

Депутат горсовета подчеркнул, что в ходе отчёта сити-менеджера Дятловой поставил первой удовлетворительную оценку. Такой же за работу в 2024 году удостоился и глава Калининграда Олег Аминов.

«В этом году отметил, что Елена Ивановна много что сделала с учетом той критики, которая была мной высказана в прошлом году. Поэтому я проголосовал за удовлетворительную оценку. Вместе с тем отметил, что некоторые критические замечания, которые имели место быть, они остались, никуда не делись, — объяснил депутат. — И блошиный рынок, и трамваи уничтожали, уничтожали в городе — да вдруг собираются прокладывать новые линии, трамвайное депо строить на месте ТСН «Дружба». Чему люди, мягко говоря, нерады и недовольны. Что касается Аминова, то я на этот раз воздержался».

Сергей Севостьянов отметил, что новая система управления городом, которая вводится после выборов, подразумевает, что глава Калининграда будет назначаться по представлению губернатора.

«Печально, что фактически это будет назначенец, — сказал депутат. — Аминов, например, будучи главой города, всё-таки избранный [населением] депутат изначально, потом избранный депутатами глава. А сейчас будет по предложению губернатора список представлен в городской совет нового созыва. И они будут избирать из этого списка. Это фактическое назначение. Это не демократия. Ничего не имеет общего с демократией, на мой взгляд».