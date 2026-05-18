Громкоговоритель и вода в баклажках: как живёт непокорная высотка на Московском, 68 (фото)

Каждое утро во дворе высотки на Московском, 68, начинается с сообщения автоинформатора, который извещает об опасности дальнейшего пребывания в доме. Об этом «Клопс» рассказали местные жители, а наш фотокорреспондент побывал у непокорной многоэтажки в понедельник, 18 мая.

Сначала громкоговоритель повесили с внешней стороны здания, а потом динамик перенесли во внутренний двор-колодец, так как на шум пожаловались калининградцы в соседних домах. Возле здания регулярно собираются спасатели.

«Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу: строго с девяти до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определённые часы», — говорит «Клопс» одна из жительниц.

Около 50 семей продолжают оставаться в своих квартирах, не собираются паковать чемоданы и готовиться к переезду. На прошлой неделе в 68-м отключили воду, но жильцы справляются с этой проблемой при поддержке земляков. Калининградцы, откликнувшиеся на призыв о помощи, привозят продукты, влажные салфетки и другое. Есть и те, кто регулярно привозит воду: доезжает до родника в районе второй эстакады, наполняет бутылки, забирает пустые — и снова по тому же маршруту.

«Основное для нас сейчас — это питьевая вода. Её привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытьё, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем всё на этажи», — объяснила собеседница редакции, добавив, что часть соседей практически не выходит из квартир.

Жильцы дома №68 считают, что у властей города нет точной информации о количестве проживающих: «У нас ходят и спрашивают: «Вы из какой квартиры?» Если ситуация настолько опасная, почему у администрации нет полного списка людей?»

Местные жители продолжают направлять обращения в различные инстанции и добиваются официальных документов, на основании их людей просят переселиться.