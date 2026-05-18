Дятлова объяснила, почему не обрабатывают от клещей городские леса в микрорайонах Калининграда

Власти Калининграда не могут проводить противоклещевую обработку в городских лесах из-за действующих ограничений. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, акарицидную обработку проводят только в зелёных зонах, относительно которых есть соответствующие требования Роспотребнадзора.

«Мы не заходим в зону лесов. Препараты против клещей опасны не только для них, но и для насекомых, птиц, животных», — отметила глава администрации.

Дятлова признала, что проблема особенно актуальна для микрорайонов, расположенных рядом с лесными массивами: «В Калининграде 1 600 гектаров городского леса. Огромные леса находятся в микрорайонах, туда приходят люди».

Глава администрации поделилась намерениями проработать вместе с региональными властями изменения в законодательстве. Это позволили бы обрабатывать хотя бы участки городских лесов рядом с жилыми кварталами.