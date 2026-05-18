Калининград обошёл Псков, Владимир и Суздаль в российском рейтинге музейного отдыха

Калининград занял третье место среди популярных направлений для музейного отдыха в мае. Рейтинг подготовил российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.

При составлении подборки аналитики сопоставили города с большим количеством музеев и туристический спрос в 2026 году. Москву и Санкт-Петербург не учитывали, поскольку они значительно опережают остальные направления по числу объектов культуры.

Лидером стала Казань, следом идёт Нижний Новгород. После Калининграда в десятку попали Севастополь, Екатеринбург, Тула, Владимир, Псков, Великий Новгород и Суздаль. Авторы рейтинга также учитывали среднюю продолжительность поездок: в нашем городе туристы бронировали жильё в среднем на четыре ночи.