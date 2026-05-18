Отмостку дома на Галицкого демонтировали по проекту: в мэрии ответили на жалобы калининградцев

Разрушение отмостки дома №6-10 на ул. Галицкого в Калининграде произведено в соответствии с утверждённым проектом. Об этом «Клопс» сообщили в администрации Калининграда в ответе на официальный запрос.

«Демонтаж отмостки предусмотрен проектно-сметной документацией муниципального контракта по объекту «Капитальный ремонт улицы Генерала Галицкого (от улицы Ботанической до улицы Театральной)», — говорится в документе за подписью председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антона Романова.

Городские власти также рассказали, как здание будет защищено от подтопления и разрушения. В список таких мероприятий вошли «устройство гидроизоляции, создание подстилающих слоёв из песка и щебёночно-песчаной смеси, устройство цементно-песчаной стяжки с последующим монтажом клинкерного плиточного покрытия».