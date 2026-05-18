В калининградском министерстве спорта рассказали, как получить бесплатные билеты на Российско-Китайские игры

Бесплатные билеты на соревнования, которые пройдут в рамках X Российско-Китайских молодёжных игр в Калининграде, Зеленоградске и Светлом, можно получить по ссылке на сайте регионального министерства спорта.

Пока появились контрамарки для желающих посетить состязания по баскетболу, бадминтону, волейболу и художественной гимнастике.

Соревнования по 12 видам спорта пройдут с 25 по 31 мая.

В этом году участие в соревнованиях примут более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая. Гостей и участников ждёт также обширная культурная и концертная программа. А каждый вечер на площади у Кафедрального собора на острове Канта будет проходить красочная церемония награждения. Здесь же на большом экране можно будет увидеть дневник Игр – видеоотчёт о самых интересных и запоминающихся событий соревновательного дня.