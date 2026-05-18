Любовь, которая вернулась через 30 лет: сёстры Арнтгольц рассказали о страсти, возникшей в школьные годы

Ольга и Татьяна Арнтгольц собрали настоящую армию поклонников на «Ростех Арене» перед поединком «Балтики» и «Динамо». Сотни болельщиков выстроились за автографами и фотографиями к популярным актрисам, вернувшимся в Калининград, передаёт корреспондент «Клопс».

Как признались артистки, футбол — это страсть, появившаяся у них ещё в школьные годы. Впервые на матче «Балтики» Ольга и Татьяна побывали в октябре 1994 года, тогда калининградцы встречались с «Ростсельмашем».

«Я помню, что в школе говорили все мальчишки, что сегодня матч года. И мы пришли домой и говорим: «Пап, сегодня какой-то матч года на «Балтике». И мы пошли на тот старый стадион и впервые в жизни попали на футбол, это был этот матч. Наверное, с того момента началась любовь к команде «Балтика». потом был какой-то перерыв, потому что мы учились, поступали и пришла любовь к театру, профессии, которой мы занимаемся. Но вдруг через какое-то время всё вернулось, видимо, всё циклично. Вновь болеем за команду и будем болеть за них в следующем сезоне», — рассказала Татьяна Арнтгольц.

Ольга даже вспомнила все перипетии той памятной для многих калининградцев встречи.

«В случае победы балтийцы обходили бы ростовчан, но поединок завершился вничью 1:1, что было сродни поражению. За 30 лет изменилось многое: прекрасный стадион, классная команда», — поделилась своими эмоциями от футбола Ольга Арнтгольц.