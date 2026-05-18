В КЖД рассказали, будут ли запускать сдвоенные «Ласточки» из Калининграда до побережья

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сдвоенные электрички «Ласточки» на маршруте Калининград — Зеленоградск начнут курсировать с 6 июня. Об этом «Клопс» сообщили в отделе коммуникаций КЖД.

Речь про 10-вагонные составы, рассчитанные на более чем 700 посадочных мест. Для организации курсирования поездов на Северном вокзале, станциях Кутузово-Новое и Зеленоградск-2 удлинили платформы.

Поезда будут курсировать из областного центра до станции Зеленоградск-2. Расписание движения пока не составлено. Как только оно станет известно, данные опубликуют на официальном ресурсе.

Летом 2025 года на зеленоградском направлении также запускали сдвоенные «Ласточки». Дополнительные вагоны выводили на линию в период повышенного пассажиропотока — по выходным и праздничным дням. Тогда увеличенные составы применили на самых востребованных рейсах между Калининградом и приморским городом.