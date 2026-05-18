Имейте смелость жить активно: «Светлый Доктор» рассказал, как сохранить гибкость суставов и ясность ума на долгие годы

В калининградском центре помогают с саморазвитием и учат заботиться о себе.
Центр «Светлый Доктор», расположенный в городе Светлом на улице Гагарина, 2а, — это не просто тренажёрный зал, а площадка, где доказывают, что физической культурой и здоровьем необходимо заниматься в любом возрасте.
Уже не первый год центр помогает калининградцам, оказывая услуги в рамках регионального проекта «Балтийское долголетие».
Миссия «Светлого Доктора» — вдохновлять людей, чтобы они не боялись проявлять инициативу, пробовать новое и реализовывать мечты. Здесь верят, что активная жизнь и общение наполняют человека энергией и раскрывают его внутренний потенциал.
«Это единственное в Светлом пространство, где встречаются спорт, танцы и особый, индивидуальный, подход к тренировкам. Мы создаём среду, где движение становится залогом счастья и любой, даже сидячий образ жизни можно превратить в осознанный путь к долголетию», — рассказал основатель Александр Вяриев.
В центре учат не откладывать желания на потом, заявляя: действуйте, общайтесь, учитесь и двигайтесь вперёд. А самый главный девиз «Светлого Доктора» — «Имейте смелость жить активно!».
Кому подходят занятия в центре?
- Для людей в возрасте от 30 до 55 лет, которые хотят поддерживать тело в тонусе.
- Для людей «серебряного» возраста от 60 лет, которым подойдут тренировки для сохранения гибкости, бодрости и активности на долгие годы.
- Для людей, которым нужен индивидуальный подход и адаптивная физическая нагрузка.
Какие программы есть?
«Светлый Доктор» предлагает различные виды физической активности:
- «Радость движения» — гимнастика, которая помогает «разбудить» тело для поддержания гибкости и физического тонуса.
- «Гимнастика для мозга» — упражнения, направленные на улучшение работы мозга, развитие памяти, внимания, мышления. В планах открытие программы для детей.
- Настольный теннис — динамичный способ проверить координацию, ловкость и получить заряд отличного настроения.
- Силовые и функциональные тренировки, а также пилатес — для более продвинутых в спорте.
- «Эксперт ЗОЖ» — курс для тех, кто хочет лучше понимать свой организм, научиться заботиться о здоровье и внедрять полезные привычки в повседневную жизнь.
- Аэробные нагрузки и тренажёры — с 2023 года в центре работает новое пространство для активных тренировок под контролем специалистов.
Важно отметить, что «Светлый Доктор» не оказывает медицинские услуги и не занимается терапией. Это место для тех, кто хочет осознанно управлять ресурсами своего организма, развиваться физически и поддерживать отличную форму через активный досуг и самопознание.
Адрес: г. Светлый, ул. Гагарина, 2а, 2-й этаж.
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.