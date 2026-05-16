Туман у моря и до +15°С в центре: прогноз погоды в Калининградской области на 17 мая

В воскресенье, 17 мая, в регионе сохранится прохладная и переменчивая погода. Об этом сообщает телеграм‑канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура составит +3…+6°C в Калининграде, западной и центральной части региона, и +5…+9°C — у побережья и на востоке области. Будет облачно с прояснениями. На побережье ожидается туман, местами сильный, а на востоке — слабые и умеренные дожди. Утром воздух прогреется до +10…+12°C, однако у побережья и в восточных районах — только до +6…+9°C. Ожидается облачная погода, на востоке возможны небольшие осадки, тогда как в остальных районах будет без дождей. У моря сохранится вероятность тумана и дымки.

Днём температура поднимется до +10…+14°C, местами до +15°C, на востоке — до +9…+12°C, а на побережье не превысит +6…+9°C. В Калининграде и западной части региона прогнозируется облачность с прояснениями и без осадков. На востоке пройдут слабые или умеренные дожди, у моря вновь ожидаются туман и дымка. Вечером начнётся похолодание: от +9…+13°C на закате до +7…+10°C к полуночи. По области возможны локальные дожди, особенно в центральных и восточных районах. На побережье сохранится туман.

Ветер будет северным и северо‑западным: ночью и утром слабым, 1–4 м/с, днём и вечером — слабым или умеренным, 3–8 м/с. Атмосферное давление повысится с 760 до 762 мм рт. ст.