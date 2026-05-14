Калининградских родителей призвали не надеяться, что москитные сетки спасут детей от падения из окон

Жителей Калининградской области призвали не рассчитывать на москитные сетки как на защиту от падения детей из окон. Об этом написали в телеграм-канале регионального СК в четверг, 14 мая.

«С наступлением тёплого времени года вновь фиксируются трагические случаи, связанные с падением детей из открытых окон. Следственное управление СК России по Калининградской области напоминает: москитные сетки не являются средством защиты и не способны выдержать вес ребёнка. Часто именно они создают у детей и взрослых ложное чувство безопасности», — заявили в ведомстве.

Главными причинами таких происшествий следователи называют отсутствие присмотра, распахнутые или приоткрытые окна, свободный доступ к подоконникам и отсутствие специальных блокираторов. Дополнительный риск создаёт мебель рядом: по стульям, тумбам и другим предметам ребёнок может быстро забраться наверх.

Родителей и опекунов просят установить замки, фиксаторы или ограничители, отодвинуть мебель от подоконников и поговорить с детьми о безопасности. «Это прежде всего ответственность взрослых. Не оставляйте малышей без присмотра даже на короткое время», — добавили в СК.