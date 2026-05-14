Суд разрешил изъять многострадальную усадьбу Рихтера под Правдинском

Правдинский районный суд разрешил изъять у собственника усадьбу Рихтера, пришедшую в упадок из-за ненадлежащего содержания. Об этом Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области написала в своём сообществе во «ВКонтакте».

В документах памятник местного значения называется «Ансамбль "Городская усадьба"». Он расположен в посёлке Шевченко на улице Калининградской, 1. После вступления решения суда в силу усадьбу смогут выкупить в муниципальную или государственную собственность либо продать с публичных торгов.

«Это очередная победа службы и напоминание нерадивым владельцам памятников об ответственности за несоблюдение законодательства об объектах культурного наследия», — говорится в публикации.

Усадьба под Правдинском принадлежала ветеринару с фамилией Рихтер. Двухэтажный дом из красного кирпича с мансардой, верандой и балконом построили в 1911 году. После войны здание передали совхозу «Правдинский», а в 1990-е его выкупило ЗАО «Правдинское молоко». Сейчас памятник находится в критическом состоянии: значительная часть кровли разрушена, межэтажные перекрытия повреждены, помещения захламлены. Окон и дверей частично нет, фасад покрыт многочисленными дефектами, территория заросла самосевом и остаётся свободно доступной.