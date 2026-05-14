Тепло, ливни и шквалы: прогноз погоды в Калининграде и области на 14 мая

В четверг, 14 мая, в регионе усилится ветер, а к кратковременным дождям могут добавиться грозы и шквалы. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром температура в Калининграде и области поднимется с +5…+7 на восходе до +12…+15, на побережье — до +10…+13. Небо будет переменно облачным, ближе к полудню по региону пройдут локальные дожди и ливни, возможны грозы, мелкий град и крупа.

Днём воздух прогреется до +15...+17, местами — до +18, у побережья будет прохладнее: +12...+15. К вечеру температура воздуха опустится с +10...+13 на закате до +7...+10 к полуночи. Облачность станет переменной, в отдельных районах сохранятся небольшие кратковременные дожди.

В течение суток ветер будет преимущественно южным: сначала юго-западным, затем юго-восточным. Ночью и утром — слабым, 1–6 м/с; днём усилится до 4–12 м/с, в порывах — до 13–16 м/с. При осадках возможны шквалы. Атмосферное давление будет расти с 749 до 751 мм рт. ст.