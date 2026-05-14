Где ребёнку провести лето в Калининграде: живое общение, игры и открытия

Современных детей сложно удивить. Но, как показывает опыт образовательного центра «Эдукариум», ребёнку по-прежнему нужны не гаджеты, а увлечённые взрослые, друзья рядом, возможность исследовать мир, играть, спорить, создавать что-то своими руками и чувствовать себя частью команды.

Именно вокруг этого уже много лет строятся летние смены «Академии приключений» — городского клуба для детей 6–12 лет в Калининграде.

«Академия приключений» находится в центре Калининграда — на ул. Кирова, 1, на базе образовательного центра «Эдукариум».

Работает «Эдукариум» с 2015 года, и за это время через летние программы прошли сотни детей. Многие возвращаются снова — уже вместе с братьями, сёстрами и друзьями. Родители часто говорят, что именно здесь ребёнок впервые по-настоящему увлекается чем-то новым, начинает больше общаться, становится увереннее и самостоятельнее.

При этом дети даже не замечают, сколько нового узнают за смену. Потому что всё происходит через игру, творчество, эксперименты и живое участие.

Рассказывает основатель «Эдукариума» Владимир Лемешевский:

«Каждый год я запускаю "Академию приключений" с большим трепетом. Это не просто образовательный проект, каждая смена — это отдельный мир со своей идеей, сюжетом и атмосферой. Мы привлекаем самых талантливых педагогов, экспертов, учёных, художников, музыкантов. Это люди, которые умеют разговаривать с детьми, вовлекать их и создавать спокойную, доброжелательную атмосферу.

Дети не просто приходят на занятия: они исследуют, строят, создают проекты, играют и учатся работать в команде. Это делает лето незабываемым для ребят».

Этим летом в «Академии приключений» пройдут пять тематических смен (подробнее на сайте клуба).

«Матушка-Земля» (15 июня — 26 июня) — путешествие по Калининградской области и далеко за её пределы. Исследуем природу, историю и культуру родного края, учимся смотреть на Землю как на большой общий дом.

«Большая Игра» (29 июня — 10 июля) — игры (не только компьютерные!) как культурное явление: логика, дизайн, образное и креативное мышление.

«Пираты и великие экспедиции» (13 июля — 24 июля) — карты, острова, сокровища и дух настоящих открытий.

«Индейцы: столкновение миров» (27 июля — 7 августа) — образ Другого в культуре. Смена о границе между своими и чужими — и о том, как она меняется.

«Выше неба» (10 августа — 21 августа) — космос, технологии, фантастика и наука.

Смена длится две недели по будням с 10:00 до 16:00. Каждый день включает мастер-классы, игры на свежем воздухе, прогулки, экскурсии, двухразовое питание и работу над итоговым проектом по теме смены.

Сейчас действует раннее бронирование: до 31 мая стоимость смены — 23 700 рублей вместо 25 000. А по кодовому слову «Клопс» можно получить дополнительную скидку 1000 рублей на любую смену.

Посмотреть подробную программу и выбрать смену можно на сайте «Академии приключений».

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области, www.mbkaliningrad.ru.


Реклама. ИП Лемешевская Анастасия Юрьевна, ИНН 391703960805
