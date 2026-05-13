«Вынуждены наковырять»: Черномаз рассказал, как область готовят к новой зиме после сложного отопительного сезона

В Калининградской области прошлый отопительный сезон осложнили сильные морозы, но серьёзных происшествий удалось избежать. Об этом министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз рассказал в эфире ЦУР во «ВКонтакте» в среду, 13 мая.

По словам главы ведомства, в январе и феврале из-за аномально низких температур коммунальные службы переводили в режим повышенной готовности. Специалисты круглосуточно дежурили, чтобы быстрее реагировать на аварии и не допускать долгих перебоев с теплом и водой.

«Аварии и инциденты были, нечего скрывать. Понимаем, что износ сетей довольно-таки высокий и это не только тепловые сети, но и водопровод, и при таких аномальных температурах у нас время реагирования должно быть максимально сокращено, чтобы не допустить длительного промежутка времени на прерывание поставки ресурса», — заявил Черномаз.

Министр положительно оценил работу отрасли в целом. По его словам, когда в некоторых муниципалитетах не хватало людей, чтобы быстро устранить аварию, на помощь приезжали бригады из других районов:

«Выезжали и поздно вечером, и в ночи. На одной из таких аварий я лично присутствовал, и приехали ребята из Калининграда, помогали устранять — это сварщики, наладчики, монтажники».

Говоря о подготовке к предстоящему отопительному сезону, Черномаз отметил, что она начинается сразу после завершения предыдущего. После остановки котельных специалисты сливают теплосети, проводят опрессовку, продувку и ищут слабые участки, которые не удалось обнаружить зимой.

Параллельно в регионе продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры. Министр предупредил, что из-за замены теплосетей в Калининграде возможны неудобства, но работы нужно провести в короткие сроки, чтобы как можно меньше прерывать подачу горячей воды.

Сразу приношу извинения за доставленные неудобства, которые мы вынуждены будем наковырять по Калининграду для того, чтобы произвести замену тепловых сетей.

К сожалению, у нас на это очень маленькие технологические окна, потому что горячее водоснабжение находится в границах тепловых сетей, которые и обеспечивают отопление. И чтобы подача горячей воды прерывалась на как можно [более] короткий срок, нам нужно максимально быстро сделать ремонт теплосетей», — заключил Сергей Черномаз.