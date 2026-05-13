Областные власти ответили на критику со стороны жителей Зеленоградска на качество и нехватку воды

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Коммунальщики сталкиваются с трудностями при наладке водоснабжения в Зеленоградском муниципалитете из-за большого количества компаний, которые работают в сфере ЖКХ. Об этом в среду, 13 мая, сообщил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

По его словам, сам Зеленоградск состоит из множества населённых пунктов.

«Буквально в прошлом году были жалобы по пригороду Зеленоградска, что там нет воды, — рассказал Сергей Черномаз. — Стали разбираться, а у нас даже таких абонентов нет, мы даже не знаем, что у них вода есть. Кто-то когда-то исторически подключился — и вот. Мы проводим постоянно мероприятия по переключению, по переврезкам, опрессовкам, продувкам и так далее, чтобы выявлять в первую очередь абонентов, которые когда-то подключились. Мы не так давно работаем в Зеленоградском округе».

Отвечая на вопрос о качестве воды в муниципалитете, министр подчеркнул, что за последние годы оно было существенно улучшено. Помогла в том числе установка дополнительных модульных станций и капитальный ремонт скважин.

«В Зеленоградске есть участки сетей, которые принадлежат не «Водоканалу», и граница эксплуатационной ответственности принадлежит иным организациям. Мы их знаем, мы с ними работаем с точки зрения поэтапной передачи на баланс «Водоканала» части сетей и скважин. Мы этой работой занимаемся не один год и дальше её будем продолжать. На этот год запланированы капитальные ремонты скважин и модернизация системы очистки», — заключил Сергей Черномаз.